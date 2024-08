AccadeOggi

Questi alcuni dei principali appuntamenti del 10 agosto:



LONDRA (Regno Unito) - Proteste contro il razzismo previste in tutto il Regno Unito in risposta alle rivolte di estrema destra



BOZEMAN (Stati Uniti) - Riunione elettorale di Donald Trump



LAS VEGAS (Stati Uniti) - Riunione elettorale per la candidata democratica Kamala Harris



CARACAS (Venezuela) - Trasferimento in carceri di massima sicurezza dei manifestanti detenuti durante le manifestazioni contro la rielezione di Maduro

PARIGI - Olimpiadi 2024



