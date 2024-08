Frane tra Fvg e Veneto, conclusa la bonifica

La strada regionale 355, invasa da una frana a Sappada (Udine) nella notte tra martedì e ieri in corrispondenza del confine tra Fvg e Veneto, è stata bonificata e, dalle 15, riaprirà al traffico, sebbene a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico. Ne dà notizia Fvg Strade.

L'arteria, dopo il lavoro dei tecnici e degli operai durata tutta la giornata di ieri, avrebbe potuto essere riaperta in serata ma l'allerta meteo che prevedeva rovesci o comunque maltempo in quella zona ha consigliato prudenzialmente di procrastinarne la riapertura a stamattina.

Resta, invece, chiusa la regionale 465 di Forcella Lavardet, sulla quale, si stima, si siano riversati circa 10mila metri cubi di materiale invadendo la carreggiata: la notte scorsa, un nuovo temporale ha peggiorato la situazione provocando la discesa a valle di altri detriti. Non è percorribile nemmeno la ex provinciale 2 della Val Sesis.

Per entrambe le arterie i tempi di ripristino non sono ancora stati definiti.



