Caritas: 'Tendone per i clochard? Servono risposte strutturali'

"Il progetto che c'è stato oggi presentato può essere da noi accolto solo come misura del tutto emergenziale e temporanea perché non rappresenta certo una di quelle misure strutturali che invece sarebbe indispensabile adottare e che continuiamo ad invocare". Lo dice il direttore di Caritas Roma Giustino Trincia. "La certezza è che in ogni caso, tendostruttura Si, tendostruttura No, non è più rinviabile un intervento organico sul tema dei senza dimora e delle persone fragili che gravitano sulla stazione Termini in particolare, ma pure nelle zone coinvolte nel progetto tensostrutture (stazioni Ostiense, Tiburtina e zona San Pietro)". La Caritas di Roma esprime, dunque, "dubbi" sulla tensostruttura di Termini per accogliere i senza fissa dimora.

"Il dubbio - spiega il direttore Giustino Trincia - è legato alla possibile concentrazione di persone fragili, alcune molte fragili, in un quadrante territoriale problematico che, come tutti, sappiamo è già molto sotto pressione da tempo, per la presenza di tante situazioni di disagio sociale che con il Covid si sono certamente aggravate".

A tal proposito la Caritas chiede un "aumento delle strutture abitative permanenti e dignitose".

Caritas riferisce che in quella zona "insieme a Binario 95 e ad altre realtà di volontariato e di solidarietà romane, facciamo diretta e quotidiana esperienza della difficoltà di relazione che si possono creare con persone particolarmente fragili (e ne subiamo anche i danni). Infatti, nell'arco di poche centinaia di metri ci siamo noi, con l'ostello e la mensa serale", "c'è la struttura degli amici di Binario '95 e c'è poi, a non molta distanza, la struttura di accoglienza dell'Esercito della Salvezza, nella zona di San Lorenzo che presenta già le sue peculiarità. È chiaro dunque - ha fatto presente Trincia - che l'eventuale attuazione dell'ipotesi progettuale qui accennata, è destinata ad aumentare la pressione sui nostri servizi".

"Ci auguriamo di non ritrovarci da soli", ha detto il direttore di Caritas Roma al Prefetto Lamberto Giannini e alle altre autorità riunite sulla questione. Caritas chiede un "aumento delle strutture abitative permanenti e dignitose"



