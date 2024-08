Sull'Aurelia come a Silverstone, fermato a Villanova a 216 km/h

Sfrecciava a 216 chilometri all'ora sull'Aurelia bis a Villanova d'Albenga. Ad immortalare il novello 'Hamilton' la Polizia Stradale che ha fermato il guidatore, un imprenditore piemontese, alla guida di una supercar durante i controlli dedicati al traffico "da bollino nero" ma anche in quella che è, a livello continentale, la settimana dedicata alla violazione dei limiti di velocità e definita "Roadpol Speed".

Il limite di velocità in quel tratto di strada è di 90 chilometri all'ora e all'uomo è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

In totale in questi giorni di traffico super in Liguria sono state ritirate nove patenti e contestate 58 violazioni per un totale di 197 punti decurtati sulle patenti dei trasgressori.

Due i veicoli sequestrati e cinque quelli sottoposti a fermo amministrativo.

Tra i controlli effettuati anche quelli legati alla sicurezza dei passeggeri e alla regolarità dei trasporti con due casi accertati Particolare attenzione è stata posto anche al controllo della sicurezza dei passeggeri e della regolarità dei trasporti che ha portato alla scoperta di due casi di attività di servizio di noleggio con conducente senza i necessari titoli autorizzativi.



