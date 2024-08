In canoa nel lago di Castel San Vincenzo, muore turista 63enne

Il corpo senza vita di un 63enne della provincia di Torino è stato rinvenuto nel lago di Castel San Vincenzo, in provincia di Isernia, dai Vigili del Fuoco. Secondo quanto finora ricostruito, l'uomo, che aveva raggiunto la località molisana insieme alla moglie per trascorrervi un periodo di vacanza, ieri sera è uscito in canoa per un giro nelle acque del bacino artificiale ai piedi delle Mainarde. Dopo alcune ore la donna, non vedendolo rientrare, aveva chiesto aiuto ai campeggiatori sul lago e poi al sindaco di Castel San Vincenzo, Marisa Margiotta, che ha chiamato i carabinieri. Da qui l'intervento dei Vigili del fuoco di Isernia con personale specializzato. Le ricerche sono cominciate subito ieri in serata, oggi la tragica scoperta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA