Il giorno dopo l'incidente i jumper tornano sul Piz da Lec

Il giorno dopo la morte di Raian Kamel, 36 anni, di Brescia, morto dopo essersi lanciato con la sua tuta alare dal Piz da Lech in Alto Adige, due base jumper russi sono tornati sulla vetta dolomitica per lanciarsi con la loro tuta alare nel vuoto. La zona è una delle mete preferite dai jumper che lì si ritrovano per sorvolare la strettissima val di Mezdì. Nella stessa zona a ferragosto del 2020 ha perso la vita Simone Rizzi, un brianzolo di 33 anni mentre l'anno scorso perse la vita un base jumper finlandese di 33 anni.



