Caldo, a Firenze da domani codice arancione per due giorni

Firenze resta nella morsa del caldo: da domani in città è previsto codice arancione per due giorni, in 'aumento' rispetto al giallo di oggi. Il codice, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, fa riferimento al bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute.

Il Lamma segnala per domani una massima di 36 gradi, per venerdì la massima salirà a 37 gradi.



