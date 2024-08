"Orientamento Università Online": nasce il nuovo spazio su ANSA.it

AteneiOnline, servizio di orientamento universitario, lancia il nuovo spazio "Orientamento Università Online" sul portale ANSA.it, con informazioni e consigli dedicati alla scelta del percorso universitario. Con l’obiettivo di supportare gli studenti italiani in cerca di informazioni e consigli sul proprio futuro percorso universitario.

Lo spazio, a cura e sotto la responsabilità editoriale di U Lead S.r.l. – società che gestisce il servizio AteneiOnline, è raggiungibile all’indirizzo https://www.ansa.it/orientamento-universitario/. Obiettivo dell’iniziativa è offrire, nel tempo, informazioni complete e approfondite sui possibili percorsi di studio post-diploma disponibili in Italia presso Università e Accademie pubbliche e private, partendo in questi primi mesi con un focus sulle università telematiche, che negli ultimi anni hanno visto un crescente interesse da parte degli studenti.

Secondo un'indagine condotta da AteneiOnline, l'interesse degli studenti verso le università telematiche è aumentato del 59% rispetto all'anno precedente. Un dato che riflette un cambio di paradigma delle nuove generazioni verso l’istruzione a distanza e da cui consegue un forte interesse informativo. Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline, ha commentato: "Con grande entusiasmo annunciamo l'attivazione di un nuovo spazio informativo dedicato a tutti gli studenti, che può contare su di un partner di primaria importanza come ANSA.it. Il nostro obiettivo di lungo periodo è quello di affermarci come punto di riferimento in materia di orientamento offrendo contenuti di qualità per chiunque intenda avvicinarsi al mondo dell'istruzione universitaria sia tradizionale che telematica. Inoltre, vogliamo da subito contribuire a chiarire dubbi e perplessità che ancora oggi spesso circondano le università telematiche, offrendo una visione completa e trasparente di questo settore, che come dimostrato dai dati, è in continua evoluzione".

