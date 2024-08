Affare ricongiungimenti, 4mila euro per permessi falsi

Forniva un 'pacchetto completo' dal costo di circa 4 mila euro la presunta associazione per delinquere finalizzata alla contraffazione di documenti necessari al rilascio di un titolo di soggiorno e a favorire la permanenza di e l'ingresso di stranieri sul territorio nazionale attraverso il ricongiungimento familiare. L'organizzazione attiva in provincia di Terni è stata smantellata al termine di un'indagine della polizia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Perugia.

Secondo gli inquirenti il servizio agli stranieri fruttava un compenso individuato secondo una sorta di vero e proprio tariffario che variava a seconda della pratica necessaria per ogni interessato.

L'indagine ha portato agli arresti domiciliari, per disposizione del gip di Perugia, un egiziano di 30 anni e un trentaduenne del Bangladesh, mentre l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato disposto per un italiano di 58 anni, tutti residenti a Terni, accusati di associazione per delinquere. Complessivamente 25 gli indagati a vario titolo.

L'operazione è stata condotta dalla squadra mobile di Terni e dal Servizio centrale operativo, con il supporto delle questure di Roma, Perugia, Frosinone, Macerata, Ascoli Piceno, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Rieti, Grosseto, Siena e del Reparto prevenzione crimine.

L'indagine è partita dopo una segnalazione alla Procura di Terni dall'ufficio anagrafe del Comune su "frequenti quanto sospette" richieste di residenza o di cambio di essa da parte di stranieri (in prevalenza originari di Pakistan, Afghanistan, Egitto e Iraq) in alcuni appartamenti del centro cittadino.

Nel corso degli accertamenti, poi coordinati dalla Dda di Perugia, è emersa la figura di un egiziano titolare di alcune attività commerciali, che avrebbe consentito, tra l'altro, a vari extracomunitari di ottenere o rinnovare il titolo di soggiorno, procurando loro locazioni, poi accertate come fittizie (in un caso in 38 metri quadri sono risultati formalmente residenti in 14), in modo da poter richiedere la residenza.

Hanno quindi portato a ipotizzare un'associazione per delinquere attiva in provincia di Terni e che ruotava attorno a lui che riceveva-faceva circa 800 telefonate al giorno e ritenuto in grado di far ottenere i documenti necessari per conseguire il rilascio del permesso di soggiorno, il rinnovo, la trasformazione in quello di lungo periodo CE, ovvero ad ottenere il ricongiungimento in Italia con familiari residenti all'estero.



