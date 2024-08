La proposta di uno "scudo" per i presidenti di Regione e amministratori incontra la "condivisione" del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.

Dell'argomento non si è ovviamente ancora discusso in sede di Conferenza ma non è escluso - secondo i rumors - che, qualora la proposta del ministro Salvini si concretizzasse - possa trovare spazio nel dibattito dell'organismo stesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA