Uccisa in strada, sequestrato un box vicino al luogo dell'aggressione

I carabinieri di Bergamo hanno sequestrato questa mattina un garage condominiale di via Castegnate a Terno d'Isola, non distante dal luogo in cui una settimana fa, nella notte tra lunedì e martedì, è stata accoltellata Sharon Verzeni, la barista di 33 anni poi morta in ospedale e il cui assassino non è ancora stato rintracciato.

Il sequestro è scattato perché nel box, di proprietà di un italiano, è presente anche una branda e i carabinieri vogliono ora capire come mai e se l'assassino possa esservisi nascosto o averci dormito.

L'interno del garage è piuttosto disordinato. Il condominio è abitato da diverse famiglie: molte sono straniere e la recinzione è facilmente scavalcabile, quindi non si può escludere che la notte dell'omicidio l'assassino possa essere scappato proprio da lì per nascondersi o nascondere qualcosa.





