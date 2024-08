Ragazza 18enne trovata morta per strada di notte

Una ragazza di 18 anni - non di 17, come è stato inizialmente riferito - è stata trovata morta nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto, poco prima delle 2, in via Bonomi, alla periferia di Pavia.

Accanto a lei c'era un'amica, anch'essa 18enne, in arresto cardiaco: è stata rianimata sul posto e trasportata al Policlinico San Matteo, le sue condizioni sono gravi, ma sembrano in miglioramento.

Accanto alle due giovani, la polizia ha trovato un monopattino: potrebbe, dunque, essersi trattato di un incidente. La scientifica ha effettuato i rilievi sul posto e indicazioni importanti potranno venire anche dall'autopsia e dagli esami medici sulla 18enne.

Le due, secondo una prima ricostruzione, stavano tornando a casa da una festa.



