Giovane accoltellato a Trieste vicino alla Questura

Un ragazzo, di 20 anni, è stato accoltellato, ieri sera, attorno alle 22, e ferito gravemente, nei pressi della Questura di Trieste. La centrale operativa Sores Fvg ha immediatamente inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica: i sanitari hanno stabilizzato sul posto il giovane che presentava una profonda ferita, prima di trasferirlo d'urgenza all'ospedale di Cattinara dov'è stato accolto in codice giallo. le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dalla Polizia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA