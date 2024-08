Esplosione in alloggio con lavori, crolla parte ponteggio

Numerose squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Settimo Torinese per un'esplosione in un alloggio in ristrutturazione nella periferia Ovest del sobborgo del capoluogo piemontese. A seguito dell'esplosione si è poi verificato un incendio con un parziale crollo di un ponteggio. Al momento il bilancio sarebbe di una persona ustionata e diversi intossicati.

Complessivamente sono una decina le persone che hanno avuto bisogno delle cure del personale medico del 118.



