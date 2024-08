Bimba di 11 anni azzannata dal cane di famiglia

Una bambina di 11 anni è stata azzannata dal Bull Terrier di famiglia nel pomeriggio di ieri a Busto Arsizio (Varese). Il padre, accorso per difendere la piccola, ha ferito il cane per riuscire a salvare la figlia.

Immediata la chiamata al 112, sul posto, oltre all'ambulanza è stato inviato anche l'elisoccorso. Sulle condizioni della bimba - che era cosciente dopo l'aggressione - vige il massimo riserbo.

L'11enne è stata trasportata in elicottero in ospedale a Milano. Il cane è stato ricoverato in una clinica veterinaria.

Sul posto gli agenti della polizia locale cittadina che dovranno ricostruire l'accaduto.



