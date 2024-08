Uomo di 68 anni annega nel lago di Como

Un uomo di 68 anni di origine peruviana è annegato nella tarda mattinata di oggi nelle acque del lago di Como a Valbrona, sul ramo lecchese del Lario.

L'uomo era su una spiaggetta insieme ai famigliari, quando si è tuffato per rinfrescarsi, ma è scomparso sott'acqua. Amici e parenti si sono lanciati per cercare di soccorrerlo, ma non ci sono riusciti: l'uomo è stato recuperato circa un quarto d'ora più tardi dai vigili del fuoco.

Rianimato dall'équipe sanitaria dell'elisoccorso, è stato portato in condizioni critiche all'ospedale di Lecco, dov'è morto meno di un'ora dopo.



