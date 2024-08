Portici città romantica, un segnale 'obbliga' a baciarsi

C'è un segnale di obbligo a Portici, in provincia di Napoli, sul Parco a mare. Ma il messaggio è dolce. La scritta infatti recita 'Portici città romantica' e una freccia che indica 'Fermarsi e Baciarsi' con l'immagine di due labbra circondate da cinque cuoricini. E' un'idea nata da Dario Formicola e Maria Rosaria Cirillo, consiglieri comunali dell'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Cuomo. Sulla spiaggia che dal primo viale Camaggio conduce a mare, spicca il segnale tra le aiuole e lo sfondo del Golfo di Napoli: un angolo romantico dedicato alle coppie di ogni età.

"L'idea è nata quando una sera mi sono soffermato a vedere il tramonto sul nostro meraviglioso lungomare appena aperto ed ho pensato 'qui ci vorrebbe un bel cartello'", dice Dario Formicola. "Del resto, il nostro panorama ha ispirato il pittore Giuseppe De Nittis e la Scuola di Resina con Marco De Gregorio e Adriano Cecioni. Il bacio è il gesto più bello fra due persone che si amano. Si può dire che con il bacio l'amore inizia, si rinnova ogni giorno, si conferma".

L'idea è stata condivisa con la collega Cirillo, successivamente protocollata e presentata al sindaco e al dirigente alla Viabilità.

"Il nostro Parco a mare sta diventando ogni giorno di più la meta preferita di porticesi e non, e ogni giorno studiamo come migliorarlo e preservarlo", dice Florinda Verde, assessore all'Ambiente e alla Qualità Urbana. "Dopo la campagna di sensibilizzazione ambientale attraverso vignette esposte lungo la passeggiata, abbiamo valorizzato il taglio romantico che il nostro mare e il nostro panorama hanno sempre avuto".



