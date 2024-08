Nubifragio su Torino, raccomandata attenzione in parchi e strade

Il bilancio provvisorio del nubifragio con grandine e forte vento del tardo pomeriggio di ieri a Torino è di una cinquantina di alberi danneggiati, ma il numero pare destinato a salire. Lo riferisce il Comune, che raccomanda attenzione sia nei parchi che lungo le strade.

Tra le aree più colpite, viene infatti spiegato che ci sono i parchi - in particolare quello del Valentino - dove sono in corso le verifiche per individuare e delimitare le aree più pericolose, mentre si sta via via procedendo alla rimozione delle fronde e degli alberi crollati e alla pulizia dei percorsi interni e delle aree gioco all'interno dei quali la violenza dell'evento ha accumulato un tappeto di foglie. La raccomandazione, in questi giorni nei quali la frequentazione delle aree verdi rappresenta più che mai un sollievo alle alte temperature, è di prestare grande attenzione e a non transitare e sostare sotto le chiome delle piante che potrebbero ancora nascondere rami sospesi.

L'invito viene esteso anche a chi si sposta in città, dove il nubifragio ha danneggiato e reso instabili, tra l'altro, lampade dell'illuminazione pubblica, impianti semaforici e cartellonistica stradale che verranno via via rimossi e sostituiti.

Sono proseguiti lungo tutta la notte e sono tuttora in corso gli interventi per verificare la presenza di eventuali pericoli.

Procede intanto la pulizia da foglie e fanghiglia delle strade cittadine da parte delle squadre dell'azienda rifiuti, l'Amiat che già nella notte, una volta defluita l'acqua che li allegava, hanno operato con i primi interventi sui corsi Moncalieri e Sacco e Vanzetti.

Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, insieme alla conta dei danni provocati da un evento naturale defiito "non prevedibile nell'intensità e negli effetti al suolo, che ha visto ancora vetture danneggiate, tetti scoperchiati, infiltrazioni all'interno delle abitazioni, allagamento di scantinati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA