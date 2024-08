In arrivo a Ravenna nave ong con 47 migranti a bordo

È stato annunciato l'arrivo al porto di Ravenna per mercoledì sera - 7 agosto - della nave ong Geo Barents con a bordo 47 migranti. La nave è attesa verso le 19.40. Ora si trova a 52 miglia nautiche da Sabrata, sar Libia.

Il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa ha già convocato per stamattina una prima riunione di coordinamento per concordare con tutti gli enti coinvolti tempi e modalità per l'accoglienza delle persone recuperate dalla nave ong.

Quasi certamente, come già avvenuto per l'ultimo sbarco della Aita Mari il 19 luglio scorso, la nave arriverà alla banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, mentre le visite mediche e gli adempimenti di polizia si svolgeranno al Pala De André.

Si tratta del 13esimo sbarco a Ravenna dal 31 dicembre 2022, il quarto per la Geo Barents. In totale saranno così giunti al porto romagnolo 1.274 migranti. "La nostra - ha dichiarato il prefetto - è ormai una macchina collaudata che riesce a gestire queste situazioni con un grande spirito di squadra e umanitario: e anche questa volta si farà trovare pronta per fare pienamente la sua parte".



