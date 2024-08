Fiba, balneari liguri aderiscono a protesta del 9 agosto

"A seguito dei confronti con i propri rappresentanti regionali e provinciali, Fiba Confesercenti Liguria annuncia la propria adesione alla protesta indetta dai balneari il prossimo 9 agosto per porre fine all'inerzia del governo di fronte al caos della situazione del comparto, e consistente in una un'azione simbolica di ritardata apertura degli ombrelloni". L'annuncio in una nota del gruppo dirigente regionale "che si è riunito due volte nel corso di questa settimana".

"Ribadiamo con forza che non intendiamo in alcun modo scaricare il disagio sui nostri clienti - chiarisce il direttivo Fiba Liguria -. Nonostante le difficoltà, il nostro impegno rimane infatti quello di garantire il servizio. Siamo però fermamente convinti della necessità di un intervento del Governo, per mettere uno stop a regole disomogenee da comune a comune e per riconoscere il valore degli investimenti fatti dalle imprese". "I concessionari, e i Comuni - conclude la nota - sono rimasti a gestire la crisi con mezzi insufficienti, affrontando problematiche di rilievo ultranazionale, senza il necessario sostegno. Chiediamo che la politica si assuma davvero, e una volta per tutte, le sue responsabilità. La nostra partecipazione alla protesta del 9 agosto vuole significare la pressante richiesta degli operatori balneari di interventi concreti e tempestivi".



