Arcidiocesi Genova, 'vicinanza a vittime padre Melis'

Monsignor Silvio Grilli, coordinatore Ufficio Comunicazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova, interviene sul caso del prete arrestato con l'accusa di abusi su minori. "In merito a quanto riportato su mass media circa l'arresto di Padre Andrea Melis, dei Padri Scolopi, accusato di abusi su minori, si esprime il dolore per i fatti denunciati e la vicinanza a chi ne è stato vittima e ai loro familiari".

"Quando a suo tempo si è avuto notizia dei fatti poi denunciati, l'Arcidiocesi di Genova, la Diocesi di Savona e l'Ordine Religioso hanno prontamente avviato la procedura canonica prevista in questi casi, informando il competente Dicastero Vaticano. Nei confronti del religioso sono stati presi da tempo i provvedimenti previsti dalla legge canonica e si è collaborato con le forze dell'ordine".



