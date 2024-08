Pusher a 17 anni, nella cameretta 45mila euro in contanti

Ha soli 17 anni ma è già uno spacciatore consolidato, con oltre 45mila euro in contanti nella sua cameretta. Il particolare emerge da un servizio di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano).

I militari in borghese lo hanno bloccato in flagranza, in via Anna Frank, con 7 grammi di hashish e, subito dopo, nella conseguente perquisizione domiciliare nella casa dove vive con i suoi genitori, cittadini italiani di origine nordafricana, hanno trovato 45.910 euro. I soldi erano divisi in vari plichi e nascosti in punti diversi della sua stanza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA