Incendio in borgo in Ciociaria, evacuate le prime famiglie

"Siamo stati costretti ad evacuare quattro famiglie per tutelare la loro incolumità: le fiamme avevano circondato le loro abitazioni ed al momento non abbiamo alcuna certezza di riuscire a salvarle. Allo stesso modo in cui non sappiamo ancora quante altre case verranno aggredite" lo ha detto il comandante della Polizia Municipale di Fumone, il piccolo centro della provincia di Frosinone assediato dalle fiamme dal pomeriggio di oggi.

Secondo notizie non ufficiali sono una trentina le abitazioni che si trovano sulla linea del fuoco e che potrebbero essere coinvolte se il fronte avanzasse. Per impedirlo stanno lavorando tutti i Vigili del Fuoco della provincia di Frosinone (tranne il distaccamento di Cassino, rimasto a coprire tutte le altre emergenze), con tre elicotteri ai quali si è aggiunto un quarto mezzo dei carabinieri.

Le fiamme hanno accerchiato e bruciato due mezzi entrambi dei Vigili del Fuoco (e non anche uno della Protezione Civile).

Secondo una prima versione, sono stati stretti a tenaglia dalle fiamme sempre più difficili da controllare. Diversi casi di intossicazione vengono segnalati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA