Carceri: ancora battiture nel minorile Ferrante Aporti di Torino

Oggi ancora qualche strascico della protesta che ieri sera ha creato tensioni nel carcere minorile di Torino 'Ferrante Aporti'. Anche questo pomeriggio c'è stata una battitura da parte dei giovani reclusi.

I garanti dei detenuti del Comune di Torino e della Regione Piemonte, Monica Gallo e Bruno Mellano, si sono recati in visita alla struttura. A quanto si apprende a loro arrivo circa dodici ragazzi si sono barricati all'interno dell'aula di teatro, ma gli agenti della polizia penitenziaria li hanno convinti a uscire e rientrare nelle loro celle. Sono almeno sei gli agenti che hanno avuto bisogno di assistenza medica, dodici i detenuti, dopo i fatti di ieri. Soprattutto per casi di intossicazione da fumo, visto che sono stati accessi alcuni roghi all'interno della struttura.

Tra i motivi della protesta il sovraffollamento del 'Ferrante Aporti', dove sono ospitati 52 persone a fronte di una capienza di 42. Qualche settimana fa erano in 60, la maggior parte stranieri.



