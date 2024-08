ANSA-FOCUS/Ferragosto bollente, luglio sul podio dei più caldi

È ancora lontana una tregua del caldo: fino a Ferragosto le temperature resteranno sopra la media, anche se non come nei giorni scorsi. Luglio, intanto, si chiude con un bilancio 'di fuoco' che lo vedrebbe sul podio dei più caldi di sempre al Centrosud: a Roma e Pisa, per fare due esempi, si sono registrate le temperature più alte della storia delle due città. La capitale, in particolare, secondo i dati forniti da ilMeteo.it, ha fatto registrare un valore medio delle massime di 34,8 gradi e 27 notti tropicali (minime superiori a 20°C) su 31 con minime medie di 22°C circa. Non solo: "In alcuni giorni - riferisce il fondatore del portale, Antonio Sanò - le temperature non sono mai scese sotto i 25-26°C di notte". Al momento le previsioni indicano che sulla capitale la colonnina di mercurio raggiungerà i 35°C. La città toscana dal canto suo ha registrato una media di 26,7 gradi, 2,8 in più rispetto alla media di riferimento 1991-2020.

Aumentano le temperature ed è allarme siccità in Puglia, dove la diga di Occhito, secondo la Coldiretti Puglia, si avvia ad esaurire entro un paio di settimane la poca acqua ancora realmente utilizzabile all'interno del bacino, per cui è stato di allerta grave per campi e stalle". Principale 'imputato' di questa situazione è il clima nel mese di luglio, con temperature record. "Il mese appena trascorso dovrebbe finire sul podio dei luglio più caldi di sempre al Centrosud. Al Nord, invece, risulterebbe tra i primi 10", fa sapere Giorgio Bartolini, previsore meteo del Consorzio Lamma tra Regione Toscana e Cnr, precisando che i dati ufficiali saranno comunicati entro lunedì dall'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Cnr (Isac-Cnr). Da un'analisi svolta da Bartolini risulta che lo scorso luglio, oltre che nelle regioni del sud (in particolare la Puglia e la Calabria ionica) è stato tra i tre più caldi di sempre nel Lazio, Umbria, Marche ed in Abruzzo. In Toscana ed a Firenze, invece, nota il meteorologo, "è stato il quinto luglio più caldo in assoluto dopo il 2022, il 2015, il 2003 ed il 2006.

A Pisa, invece, è stato il più rovente della storia con molte notti tropicali". Dopo una prima decade del luglio 2024 con temperature "non così elevate", osserva Bartolini, i valori eccezionali della seconda e della terza parte del mese hanno determinato il record. Oltre al bilancio del mese scorso, l'esperto ha illustrato le previsioni per i prossimi giorni.

"Dopo un lieve cedimento dell'alta pressione tra sabato e domenica, tornerà il caldo: 35-37 gradi al Sud, 34-36 al Centronord, con 3-4 gradi in più della media, un dato inferiore rispetto ai 6 gradi in più dei giorni scorsi. Anche a Ferragosto - conclude - le temperature saranno sopra la media. Scarse le precipitazioni, con isolati temporali nelle ore pomeridiane.

Secondo iLMeteo.it, nonostante alcuni temporali in arrivo nel weekend al centronord le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane, anche su questo settore. Al sud previsti ancora picchi di 44°C. 'Respireranno' di più tre città, Bologna e Brescia, che passeranno dal bollino rosso (massimo rischio caldo per tutti) a quello giallo (pre-allerta per una possibile ondata di calore) mentre altri 8 centri urbani, secondo l'ultimo aggiornamento, restano con la massima allerta anche sabato e domenica.



