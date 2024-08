A Trieste il maltempo causa la rottura di tre ormeggi

Il vento forte che ha contraddistinto l'ondata di maltempo ieri sera a Trieste ha causato la rottura degli ormeggi di tre navi mercantili nel porto. A darne notizia la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Trieste. Le raffiche hanno raggiunto il picco massimo di 80 chilometri all'ora.

"L'equipaggio della nave K-Stream - fa sapere la Capitaneria in una nota - ha risolto in autonomia la situazione, rinforzando gli ormeggi e rimanendo in banchina. La nave Ulusoy-14 è riuscita ad accendere i motori e, con pilota a bordo, a dare fonda all'ancora. Situazione più critica per la nave Maersk Hidalgo, risolta con l'intervento di rimorchiatori, ormeggiatori e piloti, grazie ai quali è stata ricondotta in sicurezza presso il proprio ormeggio".

Una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta anche per sgomberare il molo Audace, nel centro cittadino, gremito di gente nonostante le onde alte e il vento forte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA