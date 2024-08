Via libera delle commissioni alle bodycam per le forze di polizia

Via libera delle commissioni Giustizia e Affari Costituzionali della Camera a un emendamento al ddl sicurezza sulle bodycam per gli agenti di polizia.



"L'approvazione dell'emendamento - sottolinea il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni - è uno straordinario risultato dalla portata storica a beneficio degli operatori di sicurezza del nostro Paese. Le videocamere, per chi esercita attività di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza nei siti e luoghi sensibili, a bordo treno e in ambito ferroviario, sono uno strumento di trasparenza, tutela, protezione e deterrenza indispensabile dei nostri servitori dello Stato".

"L'introduzione delle bodycam - aggiunge Molteni - da anni oggetto di richiesta dei nostri operatori e di tutti i sindacati delle forze di polizia, da sempre in prima linea per l'applicazione di questo strumento, è la conferma dell'attenzione e del profondo senso di riconoscenza da parte del governo e del ministro Piantedosi nei confronti di chi ogni giorno con coraggio, professionalità, spirito di servizio protegge, custodisce e tutela la sicurezza dei cittadini italiani e delle nostre comunità. L'introduzione delle bodycam, unitamente al rafforzamento della tutela legale con il raddoppio dell'anticipazione prevista con un altro emendamento approvato nel pacchetto Sicurezza, rappresentano due importantissimi segnali verso le nostre forze di polizia. Un lavoro importante fatto in queste settimane di cui vado fiero e orgoglioso".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA