Turisti Venezia, gruppi più piccoli ogni guida,stop altoparlanti

A centinaia sbarcano di prima mattina dai lancioni gran turismo che approdano sulla Riva degli Schiavoni, tra l'Arsenale e il molo di San Marco: sono turisti, in maggioranza stranieri e nordamericani, arrivati in laguna con le grandi navi da crociera, ormeggiate lontano, a Fusina sulla gronda lagunare. Ma ad attenderli oggi hanno trovato le guide specializzate organizzate secondo la nuova normativa emanata dall'assessorato al Turismo di Venezia, che prevede il limite massimo di venticinque persone per gruppo.

I turisti sono stati così subito divisi in piccoli gruppi e forniti di micro radio riceventi, perchè il nuovo regolamento vieta l'uso di altoparlanti, da parte della guida turistica, come avveniva finora e l'obbligo di audioguida sopra le dieci persone.

"Sono misure introdotte per una migliore coesistenza tra l'uso turistico della città e chi invece la città la vive", dice l'assessore al Turismo del Comune di Venezia Simone Venturini, presente in piazza San Marco per il primo giorno di sperimentazione.



