Per il Giubileo le Porte Sante saranno aperte solo a Roma

Non ci sarà nessuna apertura della Porta Santa per il Giubileo 2025 fuori da Roma.

Lo precisa il Dicastero per l'Evangelizzazione rispondendo a chi aveva sollevato la questione di poter prevedere l'apertura della Porta Santa nelle Cattedrali, nei Santuari internazionali e nazionali, come anche in altri luoghi di culto particolarmente significativi. Richiamando la Bolla del Papa si ribadisce che sono "Porta Santa quella della Basilica di San Pietro e delle altre tre Basiliche Papali, ossia San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le Mura, fatta eccezione per il desiderio espresso dal Santo Padre di voler personalmente aprire una Porta Santa in un carcere".



