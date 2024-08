Inchiesta Venezia, Riesame lascia in carcere Boraso

Resta in custodia cautelare in carcere l'ex assessore comunale Renato Boraso, accusato di corruzione nell'inchiesta di Venezia, mentre va ai domiciliari l'imprenditore Fabrizio Ormenese. Sono le decisioni del Tribunale del Riesame sulle istanze presentate dai due principali indagati - gli unici finiti in carcere - nell'inchiesta che si è abbattuta sul Comune di Venezia. Oltre che per Boraso, il Riesame ha rigettate le istanze di revisione delle misure anche per altri due indagati ai domiciliari, Marco Rossini e Matteo Volpato. Annullata invece, con remissione in libertà, la misura per la dirigente della Ive, Alessandra Bolognin.



