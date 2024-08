Bimba lancia messaggio bottiglia in Grecia, ritrovato in Puglia

"Caro cercatore, sono Linnéa e ho preparato questo messaggio in una bottiglia per te. Ho quasi quattro anni e amo lo show tedesco Die sendung mit der maus. Vorrei avere una risposta a questo messaggio. Per favore scrivimi una lettera. Linnèa". È il messaggio scritto in tedesco e in inglese su un foglio arrotolato e inserito in una bottiglia in vetro, che il mare ha trasportato dalle coste greche di Igoumenitsa a quelle pugliesi di Mola di Bari. Un flaschenpost ovvero un messaggio in una bottiglia, inviato da una bimba tedesca nel maggio scorso e raccolto da un operatore ecologico impegnato nella pulizia delle spiagge della città del Barese.

Assieme al messaggio c'è anche un disegno fatto da Linnéa con un topolino, un paperotto e un coniglietto: si tratta dei personaggi dello show tedesco per bambini che lei segue. A rendere noto il ritrovamento, è stato sui social il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna. "Questa mattina, durante le consuete operazioni di pulizia delle spiagge, un operatore ecologico ha fatto una scoperta sorprendente tra gli scogli: una bottiglia contenente un messaggio arrotolato al suo interno, proprio come nelle favole di un tempo", posta il primo cittadino.

La piccola ha anche aggiunto il suo indirizzo, nella speranza di ricevere una risposta. E la riceverà da Domenico, il dipendente comunale che ha trovato la bottiglia che a nome dell'amministrazione comunale inviterà la piccola a Mola insieme con la sua famiglia. "Forse questo è solo l'inizio di una bella amicizia nata dal mare e da un piccolo gesto di speranza", conclude il sindaco.



