Bambino giù da balcone: era con la nonna e il fratellino

Il bambino di 5 anni caduto dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, a Sant'Anastasia, nel Napoletano, è stato sottoposto a Tac e operato d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli: le sue condizioni restano critiche ed è in pericolo di vita.

Il bambino era in compagnia della nonna e del fratellino di 8 anni. La madre era a lavoro mentre il papà lavora all'estero.

Il sopralluogo dei carabinieri è terminato. La pista dell'incidente è quella prevalente. I militari hanno compiuto degli accertamenti anche sull'immobile e in particolare sullo stato delle ringhiere del palazzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA