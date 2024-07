Vasto incendio a Roma vicino alla città giudiziaria, evacuate 4 palazzine

Un vasto incendio è scoppiato a Roma nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato. A causa del rogo, sviluppatosi a Monte Mario, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un'area in via Teulada. Sul posto squadre di vigli del fuoco e volontari delle associazioni di protezione civile.

Evacuate quattro palazzine e 40 persone dall'Osservatorio Astronomico. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall'Aquila un altro elicottero.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri si sta recando a Monte Mario per l'incendio che sta investendo la zona. E' quanto si apprende del Campidoglio.

