Un monumento ricorda i due finanzieri morti in esercitazione

A un anno dalla morte, la Guardia di Finanza di Udine ha ricordato il sacrificio dei giovani finanzieri del Soccorso Alpino Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione, rispettivamente di 30 e di 28 anni, che hanno perso la vita in servizio, mentre erano impegnati in una attività addestrativa sulla parete Nord del Piccolo Mangart di Coritenza, lungo la via alpinistica "Piussi".

Nel piazzale antistante alla Compagnia della Guardia di Finanza di Tarvisio, è stato inaugurato il monumento in memoria dei due militari. L'evento si è svolto alla presenza dei genitori e dei familiari delle vittime e, per le Fiamme Gialle, del comandante interregionale dell'Italia Nord Orientale, generale Carmine Lopez, e del comandante regionale Friuli Venezia Giulia, generale Giovanni Avitabile.

Il monumento inaugurato è opera dell'artista bulgaro Zdravko Zdravkov, che lo ha realizzato durante il 26° Simposio Internazionale di Scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.

Il generale Lopez ha espresso la vicinanza di tutta la Guardia di Finanza ai familiari di Paroni e Pacchione, rinnovando il ricordo del loro impegno e della loro profonda dedizione al servizio.



