Risse organizzate tra ragazzini,500 identificati a Trieste

Sono cinquecento i ragazzini identificati a Muggia, Trieste, in questi giorni da Polizia, Carabinieri, Polizia locale in una massiccia operazione di pattugliamento di centro e spiagge, per fronteggiare risse, bullismo e fenomeni da fightclub. Lo riporta Il Piccolo, che da giorni segue la vicenda, descrivendo un ambiente che è un crescendo di violenza. Gruppi di adolescenti, molti provenienti da Trieste, si incontrano a Muggia per scontri fisici organizzati, con anche ragazzine che si battono per soldi e coetanei intorno che tifano, dopo aver pagato per assistere. Lo documentano video postati su più piattaforme.



