Uscita a sorpresa di papa Francesco, ufficialmente "in ferie" prima di riprendere l'agenda e gli impegni istituzionali. In forma privata, Bergoglio si sta recando all'Ostia Summer Park, un festival gratuito, alla sua prima edizione quest'anno, sorto all'interno delle giostre in piazza della Stazione Vecchia. Francesco vuole incontrare i lavoratori del parco. Alle 16 e 30 farà rientro in Vaticano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA