Migranti: 266 sbarcati in poche ore a Lampedusa

Sono 266 i migranti giunti nelle ultime ore a Lampedusa, dopo che le motovedette della Capitaneria e della guardia di finanza hanno soccorso 4 barchini. A bordo dei natanti, gruppi di 54 (14 donne e 3 minori), 49, 65 (2 donne e 2 minori) e 98 (6 donne e 14 minori) originari di Bangladesh, Egitto, Siria, Eritrea, Ghana, Nigeria, Pakistan e Marocco.

Uno dei 98 migranti sbarcati durante la notte, che sarebbero partiti da Tajoura in Libia, è stato portato da molo Favarolo al poliambulatorio per un trauma ad una gamba. Tutti gli altri sono stati invece accompagnati all'hotspot di contrada Imbriacola da dove una donna, che stava male, è stata trasferita, assieme al marito, in elisoccorso, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.



