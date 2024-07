Malore all'acquapark, donna cade in piscina e muore

Dramma questa mattina al parco acquatico 'Center Park' di Antegnate, nella Bassa bergamasca: una bagnante di 59 anni è morta dopo essere caduta in acqua probabilmente a seguito di un malore. L'episodio attorno alle 10,30: immediati i soccorsi da parte del personale del parco e poi del 118, che ha inviato al centro acquatico automedica e ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La donna è stata portata a riva e le è stato praticato il massaggio cardiaco, ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Non essendoci dubbi sulla dinamica di quanto avvenuto, la magistratura ha disposto la riconsegna della salma della donna ai familiari.



