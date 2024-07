Todde, 'stato calamità per crisi idrica in Sardegna'

"Noi faremo una giunta straordinaria proprio per deliberare lo stato di calamità per la crisi idrica questo pomeriggio, perché abbiamo una situazione che deve essere gestita su tutti i fronti". Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde poco prima del via all'assemblea di azionisti di Abbanoa, il gestore idrico unico della Sardegna. "Stiamo stanziando risorse straordinarie, ci saranno delle risorse stanziare anche rispetto a quella che sarà la variazione di bilancio, quindi sarà assolutamente importante il fatto di gestire questo tipo di problema su tutti i fronti", ha aggiunto.



