Incendio nel Trapanese, bruciano alberi, arbusti e rifiuti

Un incendio si è sviluppato nella zona a monte della frazione di Triscina di Selinunte a Castelvetrano (Trapani) e sta interessando l'ampia area attorno alla circonvallazione a doppia corsia. Le fiamme hanno avuto origine nella zona boschiva all'interno della quale si trova una pista di cavalli non autorizzata. Le forti folate di vento hanno aiutato il fuoco a bruciare alberi, arbusti e rifiuti e le fiamme sono arrivate sino alla vegetazione che si trova nello spartitraffico della circonvallazione.

In alcune zone il fuoco ha anche interessato alberi che si trovano lato mare rispetto alla strada. La circolazione nella zona è bloccata. Sul posto stanno operando vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano, Marsala e del comando provinciale di Trapani. In azione anche i mezzi della protezione civile e un elicottero della Forestale.



