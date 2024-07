Incendi in Sardegna, 4.128 ettari in fumo da gennaio a luglio

Dal primo gennaio al 22 luglio di quest'anno in Sardegna si contano 1135 incendi, 4128 ha di cui 719 Ha di bosco, 296 di pascolo e 3111 di "altro": "queste sono le campagne abbandonate o canneti o vegetazione bassa - spiega all'ANSA l'assessora regionale dell'Ambiente con delega alla Protezione civile - Solo questo luglio i roghi sono stati 396 per 1565 ettari percorsi dal fuoco e di questi 464 Ha di bosco.

Nel 2023, nello stesso periodo erano stati 379 gli incendi. 523 nel 2022, e 637 nell'anno terribile del 2017".

"Dall'inizio di questa legislatura ci siamo messi al lavoro sul fronte della lotta agli incendi - aggiunge l'esponente della Giunta Todde - Vorrei portare in giunta al più presto il piano di assunzioni per l'incremento delle forze a terra, in particolare di Forestas, l'agenzia nella quale da 4 anni anni e mezzo mancava l'amministratore unico che abbiamo nominato noi, e del Corpo Forestale". Per Forestas nel 2024 ci sarà un incremento di 600 persone. "Entro la settimana prossima vareremo il piano esecutivo per poterlo avviare: è infatti fondamentale l'incremento degli organici perché le squadre a terra essenziali non solo per combattere ma anche per il presidio del territorio e per la prevenzione e la pulizia del sottobosco. La biomassa in eccesso, infatti, è un ottimo carburante per il fuoco".

L'assessora ricorda anche che una "grossa componete di questi roghi ha origine dolosa e colposa: serve un comportamento responsabile da parte dei cittadini: ognuno di noi è custode del territorio".

Ogni rogo, spiega Laconi, è un danno in più per l'Isola ma anche per gli allevatori: "le aree percorse dall'incendio per 10 anni sono vincolate per il pascolo, togliendo così ai pastori i terreni e risorse". Ma non solo: "più aumentano gli incendi più aumenta la desertificazione, più aumenta il caldo, il riscaldamento atmosferico e la siccità che fanno aumentare più incendi,. E' un circolo vizioso".

La flotta regionale antincendio conta nove elicotteri,(6 leggeri da 900 litri, due Super Puma da 4mila litri,e un AB 412 da 1200 litri). A questi si affiancano i 3 Canadair di stanza a Olbia, un elicottero dei VVFF e uno dell'Aeronautica e uno dell'Esercito.



