L'ex ministro dem Andrea Orlando, candidato in pectore per il centrosinistra alle prossime regionali in Liguria, ha chiamato David Ermini per chiedergli di valutare "con attenzione" l'opportunità di una rinuncia all'incarico di presidente della holding Spininvest che fa capo al gruppo di Aldo Spinelli, indagato con l'ex governatore Giovanni Toti per corruzione, ritenendo che questa scelta potesse esporre "a equivoci e strumentalizzazioni".



