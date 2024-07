Ancora caldo e notti tropicali ma vento ristora fascia adriatica

Ancora tante notti tropicali e tanti giorni 'infernali' con l'anticiclone africano, anche se arrivano delle novità.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il dominio incontrastato dell'anticiclone africano: farà caldo, caldissimo, con 25-26°C anche di notte e punte fino a 38-40°C di giorno da Nord a Sud. Tuttavia, nelle prossime ore inizieranno a soffiare venti tesi di Grecale, da Nord-Est, più freschi su gran parte della fascia adriatica e fino alla Calabria ionica. Questo aumento della ventilazione da Nord favorirà un calo termico, seppur lieve, su buona parte dell'Italia orientale.

Nel dettaglio, il vento da Nord soffierà moderato tra basse Marche ed Abruzzo, a tratti teso tra il Molise e la Puglia con interessamento anche della Calabria ionica e del Metaponto (qui specie al largo sul Golfo di Taranto). Questo aumento del vento - che soffierà per almeno 48 ore sulle regioni adriatiche - farà calare le temperature anche di 3-4 gradi, favorendo una piccola tregua dal 'solleone' di questa fascia italica.

Altrove il caldo continuerà invece a toccare picchi record: avremo un'altra giornata da primo posto per la Capitale con massime fino a 39-40°C, vicine o superiori al record assoluto per la città. Tra le più roventi anche Agrigento ed Oristano con 39°C, Caserta, Catania, Siracusa e Terni con 38°C, Firenze, Ragusa con 37°C e tantissime altre città a 36°C, da Nord a Sud.

Il caldo quindi continuerà almeno fino al 6-7 agosto in modo incontrastato (ad oltranza invece al Sud).

Ma anche in questo caso spunta una novità: tra mercoledì pomeriggio e sabato ci saranno dei temporali al Nord e su parte del Centro, a tratti anche diffusi e forti. Al momento, si prevedono temporali a macchia di leopardo mercoledì a ridosso dei rilievi, giovedì su buona parte del Triveneto, venerdì con alta probabilità e con maggiore diffusione su buona parte del Nord Italia; sabato non sono esclusi dei temporali in transito anche al Centro.



