Quasi 100 interventi dei vigili del fuoco per maltempo a Gorizia

Sono un centinaio gli interventi di messa in sicurezza riconducibili all'ondata di maltempo che ha colpito, dalle 20 di ieri, il territorio isontino e di cui si stanno occupando i vigili del fuoco del Comando di Gorizia e dei distaccamenti provinciali.

Fino a ora sono state evase una settantina di richieste, mentre un'altra ventina almeno, meno urgenti, saranno affrontate nel pomeriggio.

Si tratta prevalentemente della rimozione di alberi caduti, della messa in sicurezza di piante pericolanti, di tegole, infissi e altri elementi costruttivi spostati dal forte vento, di tetti danneggiati da grandine e folate di forte intensità.

Non si registrano feriti.



