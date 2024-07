Inchiesta Venezia, assemblea per chiedere cambio amministrazione

Circa quattrocento cittadini veneziani hanno perso parte oggi pomeriggio all'appuntamento convocato dai 5 partiti di opposizione alla Giunta di Luigi Brugnaro, per chiedere un cambio dell'attuale maggioranza di centrodestra, dopo l'inchiesta per corruzione che ha toccato il Comune.

L'incontro si è svolto nella ex chiesa di san Leonardo, nel sestiere di Cannaregio, in una giornata caldissima - la chiesa non ha impianti di refrigerazione - che ha messo a dura prova i partecipanti.

All'appuntamento hanno aderito anche otto associazioni civiche veneziane. Secondo i partecipanti all'iniziativa, l'attuale amministrazione di centrodestra "è gravemente compromessa dall'inchiesta per corruzione". "La città - ha detto il segretario provinciale del Pd, Matteo Bellomo - è nello sconcerto e in una situazione di stallo gravissima. Con l'assemblea di oggi vogliamo ricostruire il futuro di Venezia".





