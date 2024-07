Incendio in parco nazionale Vesuvio, elicotteri sul posto

Incendio nelle aree protette del parco nazionale del Vesuvio: paura nella zona di via Fosso Bianco a Torre del Greco. Sul posto stanno operando tra gli altri due elicotteri della protezione civile nazionale e regionale, insieme ai carabinieri della stazione parco di Torre del Greco, vigili del fuoco, uomini della protezione civile e della Sma e volontari delle associazioni locali.

Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, all'interno del parco nazionale del Vesuvio stanno interessando la macchia mediterranea presente e diverse sterpaglie.

Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal vento che soffia nella zona. Il fumo denso che si leva dall'area di Cappella Bianchini, non distante dal casello autostradale della città vesuviana, sono visibili anche a diversi chilometri di distanza.



