++ Toti: legale, depositata istanza revoca domiciliari ++

L'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ha depositato l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria. La richiesta è stata recapitata via pec. I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno adesso due giorni per dare un parere che, con ogni probabilità, sarà favorevole. "La nostra richiesta - dice Savi - è basata sul fatto che non ci siano più i presupposti per mantenere la custodia. Dopo le dimissioni che hanno fatto venire meno la carica pubblica e vista la chiusura imminente delle indagini non ci sono più i requisiti per mantenere Toti ai domiciliari". Il gip ha 5 giorni per decidere.



