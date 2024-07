Incendi in Sardegna, Canadair in azione su più fronti

Ancora una giornata di incendi in Sardegna, che sta impegnando su più fronti la macchina antincendio regionale, con le squadre a terra di Corpo forestale, vigili del fuoco, agenzia Forestas e volontari, e l'ausilio dei mezzi aerei.

Nelle campagne di Isili, in località "Porta Manna", nel centro Sardegna, un vasto rogo ha lambito alcune aziende agricole. Sono rimaste uccise dal fuoco alcune capre e galline.

Sul posto stanno operando un elicottero AB 412 decollato dalla base del corpo forestale di Sorgono, e un Canadair.

Fiamme anche a Bosa, località "Monte Alvu", sulla costa occidentale dell'isola, dove il Corpo forestale da questa mattina sta intervenendo con il supporto di due elicotteri decollati da Santa Maria (Bosa) e Fenosu.

Vasto incendio anche nel territorio di Carbonia, nel Sulcis, in località "Coderra", dove oltre a un elicottero decollato dalla base di Pula, sono arrivati due aerei Canadair decollati dall'aeroporto di Olbia.



