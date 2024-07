Evacuato un treno in galleria a Genova per un guasto

Un treno è stato evacuato in galleria fra le stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Genova Principe a causa di un guasto. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale di Rfi e Trenitalia per accompagnare in sicurezza i 48 passeggeri lungo la massicciata ferroviaria sino al binario 11 della stazione di Principe. Il convoglio si è fermato a causa di un problema tecnico tra la linea elettrica di alimentazione e il pantografo, la parte del locomotore che si aggancia ai fili e alimenta il treno.



