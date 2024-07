Accoltella una conoscente e tenta di fuggire ma viene arrestato

Un uomo è stato arrestato la notte scorsa con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di una donna, sua conoscente, che avrebbe ferito in modo grave con una coltellata all'addome. E' accaduto ieri sera, attorno alle 21, nell'abitazione della donna, che ha 49 anni, al primo piano di uno stabile di via Modica, a Udine. L'uomo, cittadino marocchino, anche lui di 49 anni, inizialmente era fuggito, poi però è stato individuato e arrestato dalla Polizia.

Dopo il ferimento, a casa della donna sono state inviate, dalla centrale operativa Sores Fvg, l'automedica e l'ambulanza che ha trasportato la vittima dell'aggressione all' ospedale Santa Maria della Misericordia, in codice giallo: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dalla vittima, l'aggressore sarebbe fuggito portando con sé il coltello da cucina con cui l'aveva ferita.

Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza nel mese di luglio nel capoluogo friulano dove si sta verificando un'escalation di eventi criminali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA